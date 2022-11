PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Giroud d'Italia"

"Olivier porta avanti il Milan: abbiamo tre squadre negli ottavi".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il poker del Milan in Champions League: "Giroud d'Italia. Olivier porta avanti il Milan: abbiamo tre squadre negli ottavi". A centro pagina spazio alla Juventus, sconfitta in casa dal PSG e retrocessa in Europa League: "Juve ko, ma l'Europa è salva". Di spalla le romane impegnate oggi in Europa League: "Roma e Lazio, è già derby. Tensione Sarri".