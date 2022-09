PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: ”I leoni di Ibrox"

"Napoli da impazzire: 3-0 a Glasgow".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport scrive in prima pagina dopo la seconda vittoria consecutiva del Napoli in Champions League: "I leoni di Ibrox. Napoli da impazzire: 3-0 a Glasgow". In apertura il ko della Juventus in casa contro il Benfica: "Juve fuori gioco". A centro pagina spazio alla vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria: "Giroud e Leao esaltano il Milan: 3-1 alla Dinamo e primo posto".