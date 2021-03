PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Iella Ghoulam: stagione finita"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'ennesimo infortunio di Ghoulam che si è rotto il crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro: “Iella Ghoulam: stagione finita. Legamenti e menisco: un altro grave infortunio al ginocchio". Spazio al centro alla vittoria dell’Inter: “Le mani sullo scudetto. Handanovic alza il muro e Skriniar stende l’Atalanta”. In taglio alto la sfida di Champions all’Allianz Stadium: “Pirlo: Come una finale”.