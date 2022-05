PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Il Milan coperto d'oro"

"Base di 1.3 miliardi per la acquisizione. Il contratto a Maldini, poi il mercato".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la cessione della società rossonera: "Il Milan coperto d'oro. Base di 1.3 miliardi per la acquisizione. Il contratto a Maldini, poi il mercato". Ancora in apertura spazio alla finalissima tra Italia e Argentina, ultima gara in Nazionale per Chiellini: "Attrazione Finale". In taglio il mercato con la Juve alla ricerca di un centravanti e un centrale di riserva: "Laporte e Milik, la Juve di scorta".