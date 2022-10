PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Il Napoli a Liverpool per la sesta vittoria”

"Il Napoli a Liverpool per la sesta vittoria”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport

"Il Napoli a Liverpool per la sesta vittoria”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Klopp rende onore ai suoi avversari: ‘Sono i più forti’”. Al centro l’apertura è dedicata all'infortunio di Paul Pogba, costretto a saltare i Mondiali in Qatar: "Shock Mondiale". In taglio centrale invece spazio alla vittoria della Roma: "Volpato, lo Special Baby porta in alto la Roma". In basso, spazio al rinnovo di Pioli: "Pioli al Milan fino al 2025”. Di spalla, oltre al Napoli, si parla di Champions: “L’Inter a Monaco: in gioco il prestigio".