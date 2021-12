PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Insigne, il Toronto fa sul serio"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato delle squadre di Serie A: "Big in scadenza e nuove trattative: le mosse dele società. Gelo su Dybala. I dubbi della Juve sul rinnovo di Dybala. Insigne, il Toronto fa sul serio. L'Inter vuole Bremer. Napoli, tentazione Kumbulla. Roma: Grillitsch. Kessie: Tottenham e PSG in agguato. Brozovic: passi avanti ma la firma non c'è ancora". In taglio alto le nuove misure del governo per gli stadi e al centro il nuovo colpo di mercato della Fiorentina.