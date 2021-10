PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Insigne in volo”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il netto successo del Napoli ai danni del Bologna e il ritorno in vetta: "Insigne in volo. Gli azzurri battono il Bologna 3-0: nona vittoria su dieci partite. Doppio Lorenzo su rigore e il Napoli riaggancia il Milan in testa. Prodezza di Ruiz, poi il riscatto del capitano dagli 11 metri. Mihajlovic: Ma così diventa impossibile". In alto spazio all'Inter: "Il rosso è maxi ma Lauraro rinnova. Approvato il bilancio: 245 milioni di perdite nel '20/'21". In basso la crisi della Juventus distante 13 punti dal primo posto.