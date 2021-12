PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  “Inter contro Inter”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'anticipo dell'Inter contro la Salernitana: "Inter contro Inter. Inzaghi vuole superare Conte e mettere le mani sul titolo d'inverno". In taglio alto spazio alla "Coppa d'Africa da rinviare". Al centro la Juventus: "Dybala ai box. Juve, mercato congelato". Al centro la situazione societaria della Salernitana e sulla destra i sorteggi di Nations League, per l'Italia è un "girone terribile con Germania e Inghilterra".