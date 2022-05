PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Inzaghi contro tutti"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e con la posizione di Simone Inzaghi: "Inzaghi contro tutti". Si parla anche di Fiorentina-Roma: "Viola, scatto per l'Europa". In taglio basso le parole di Casini, presidente della Lega Serie A: "Var, dico sì al challenge".