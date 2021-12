PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Juve a nervi tesi"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juve contro il Genoa condita dalla lite tra Allegri e Morata: "Juve a nervi tesi. Cuadrado e Dybala in gol, Allegri risale. Ma che lite con Morata". A centro pagina spazio agli altri risultati di ieri in Serie A: "EuroViola, Bologna ko. Riscatto Lazio, Immobile: show e infortunio". Di spalla spazio all'inchiesta sulla lotta per il titolo: "Scudetto per quattro 'un club esclusivo'".