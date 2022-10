PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Juve all'inferno"

"Max cade a Lisbona, per la prima volta è fuori dagli ottavi (4-3)".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la debacle della Juventus in Champions League: "Juve all'inferno. Max cade a Lisbona, per la prima volta è fuori dagli ottavi (4-3)". A centro pagina la vittoria del Milan a Zagabria: "Sinfonia Milan, 4-0 a Zagabria: ora basta un punto". Più basso spazio alle dichirazioni dei tecnici di Napoli e Inter alla vigilia delle sfide di Champions: "Spalletti vuole tutto: 'Non faccio sconti'". "Inzaghi a testa bassa: 'E' una finalissima'".