PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Juve ancora viva” 

“Juve ancora viva”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Si prende la semifinale e in A ritrova i 15 punti, ma non è finita. Roma magica con super Dybala. Max e Mou volano: adesso sfideranno Siviglia e Leverkusen". In taglio basso il passaggio del turno della Fiorentina in Conference League: "Festa Fiorentina: così è più bello".