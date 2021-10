PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Juve, crisi al buio”

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina col secondo ko della Juventus in campionato: "Juve, crisi al buio. Verona fatale, furia: Allegri: 'Una vergogna i 15 punti'". A centro pagina spazio al pareggio tra Atalanta e Lazio: "Ciro come Piola alla Lazio non basta". A centro pagina spazio alle gare che aspettano Napoli e Milan: "Mou sfida il Milan, a Salerno un Napoli senza Osimhen".