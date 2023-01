PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Juve senza pace"

"Anche i giocatori nel mirino, ma le squalifiche non sono scontate"

"Juve senza pace", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Dopo la penalizzazione altri rischi legati alla manovra stipendi. Anche i giocatori nel mirino, ma le squalifiche non sono scontate". In taglio alto spazio a Mourinho, che compie oggi gli anni: "Mourinho compie 60 anno, la Champions in dono". Di spalla spazio alla ufficialità di Gollini al Napoli e Sirigu alla Fiorentina: "Gollini-Sirigu, l'operazione è ufficiale".