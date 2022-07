PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "KK a casa Juve"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'incontro tra l'agente di Kalidou Koulibaly e la Juventus: "KK a casa Juve. Offerta per Koulibaly: 30 milioni al Napoli e 6,5 a lui. ADL fa muro". A centro pagina spazio al mercato dell'Inter: "Scatto per Bremer. Dzeko, futuro in bilico". Di spalla il talento belga che rifiuta il Leeds per il Milan: "De Ketelaere, Milan meglio delle Premier".