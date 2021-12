PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L’Europa siamo noi”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con gli impegni europei delle due milanesei: “L’Europa siamo noi. In testa al campionato, Inter e Milan preparano l'assalto alla Champions. Pioli si gioca il passaggio agli ottavi con Ibra, Klopp fa un ampio turnover. Inzaghi al Bernabeu per il prestigio: vuole soffiare il primato ad Ancelotti". Al centro l'arresto di Massimo Ferrero: "Bancarotta: Ferrero arrestato. Il presidente lascia la Samp, club non coinvolto". Di spalla l'intervista a Walter Zenga.