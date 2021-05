PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L’ultimo Cristiano”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus, in vista della partita contro il Bologna: “L’ultimo Cristiano. Senza Champions, Ronaldo pronto a dire addio alla Juve. Volata da brividi: Pirlo a Bologna, Pioli a Bergamo e Gattuso con il Verona". Sulla destra, Ranieri: "Ciao Samp, è stato bello". Nel taglio alto spazio a Baggio, in occasione dell'uscita del film "Il divin Codino".