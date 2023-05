PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "L'ultimo sfizio"

"Il Napoli non perdona: lezione all'Inter, finalista di Champions".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli contro l'Inter: "L'ultimo sfizio. Il Napoli non perdona: lezione all'Inter, finalista di Champions". In colonna si legge: "Spalletti ai saluti: 'Il mio futuro è deciso'". In apertura spazio alla Juventus e alle parole di Allegri: "Juve, io non me ne vado".