PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “La frenata di Spalletti"

"La frenata di Spalletti", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. "Il tecnico mette le mani avanti: 'La riduzione degli ingaggi non ci consente manovre da top club. Kepa è a un passo". Apertura dedicata all'infortunio di Pogba: "Allarme Juve". A centro pagina spazio al nuovo acquisto del Milan: "De Ketelaere ha firmato: 'Milan, che emozione'". In taglio basso la novità in arrivo in Inghilterra: "Var pubblico, svolta in Premier".