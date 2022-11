PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La meglio Juventus"

"Rabiot e Fagioli mettono in ginocchio l'Inter: quarta vittoria di fila (2-0)".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus che batte l'Inter nel derby d'Italia: "La meglio Juventus. Rabiot e Fagioli mettono in ginocchio l'Inter: quarta vittoria di fila (2-0)". A centro pagina spazio al Derby della Capitale: "Derby alla Lazio: Sarri sale al terzo posto". In taglio alto la vittoria storica in Moto Gp di Bagnaia e della Ducati: "Il mondo è di Pecco".