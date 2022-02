PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La noche del diez"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida del Maradona tra Napoli e Barcellona, valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League: "La noche del diez. Spalletti: 'Napoli di lottatori, Maradona tiferà per noi'. Con il Barça (ore 21) è Insigne il protagonista più atteso". A centro pagina spazio all'altra sfida di Europa League di oggi tra Lazio e Porto: "Lazio per la rimonta con il Porto: Sarri ritrova Immobile". Più in basso spazio alle sfide degli ottavi di Champions League di ieri: "Joao Felix avverte l'Italia. Yaremchuk, gol per l'Ucraina".