PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La notte delle stelle"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il derby di Milano che può valere lo scudetto aritmentico per l'Inter: "La notte delle stelle. Lautaro prepara la sfilata, Leao conta di farla slittare". A centro pagina la sfida per la Champions di oggi tra Roma e Bologna: "Roma-Bologna, punti d'oro". In taglio basso spazio alla vittoria della Fiorentina a Salerno: "Kouame, la Viola risale".