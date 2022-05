"Milan campione d'Italia dopo 11 anni: è lo scudetto numero 19".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport dedica la prima pagina allo scudetto del Milan: "Leaoni. Milan campione d'Italia dopo 11 anni: è lo scudetto numero 19. L'emozioni di Pioli al primi titolo in panchina: 'Papà e Astori, è per voi'. Ibra in campo con il sigaro. Festa di popolo a Piazza Duomo".