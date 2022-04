PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Lo sgambetto di Mou”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Napoli contro la Roma

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Napoli contro la Roma: “Lo sgambetto di Mou. Lo Special lascia il segno sulla corsa per il titolo e attacca Di Bello. La Roma ferma il Napoli, Spalletti a -4: scudetto più lontano. Rigore di Insigne poi gli azzurri si spengono. Il pari di ElSha a tempo scaduto". In taglio alto il derby di Coppa Italia: “Milan, il derby da un miliardo”, in riferimento alla trattativa dei rossoneri con il fondo arabo. Su CR7: “Dramma Ronaldo: ho perso un figlio”.