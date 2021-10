PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Lo spareggio dei quattro maestri”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i due scontri diretti che previsti nella prossima giornata di Serie A: "Lo spareggio dei quattro maestri. Lazio-Inter e Juve-Roma decidono chi accelera e chi resta fermo per un giro: l'ottava è una giornata clou". In taglio alto ampio spazio alle trattative dei rinnovi a partire da quella relativa a Barella: "Barella vuole di più. Chiede 6 milioni, l'Inter ne 4: due big lo cercano. Juve, è Kulusevski il tesoretto per arrivare a Vlahovic". In basso la Nazionale: "Le ombre azzurre di Mancini".