PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Mai dire Banzai"

"Micidiale uno-due giapponese, tedeschi storditi. La Spagna ne fa 7".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'impresa del Giappone ai Mondiali in Qatar: "Mai dire Banzai. Micidiale uno-due giapponese, tedeschi storditi. La Spagna ne fa 7". In taglio alto spazio al programma odierno di Qatar 2022, con l'esordio di Brasile di Neymar e Portogallo di Ronaldo: "Il giorno dei fenomeni". In taglio basso il mercato in casa Inter: "Inter, Dumfries via a giugno".