PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Mal di coppe"

"Dominio Barça al Maradona, il Napoli si sveglia troppo tardi (2-4). Lazio, Immobile e l'orgoglio non bastano: con il 2-2 passa il Porto"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le eliminazioni dall'Europa League di Napoli e Lazio: "Mal di coppe. Dominio Barça al Maradona, il Napoli si sveglia troppo tardi (2-4). Lazio, Immobile e l'orgoglio non bastano: con il 2-2 passa il Porto". A centro pagina spazio a Malinovskyi, che firma una doppietta che qualifica l'Atalanta e manda un messaggio alla sua nazione in guerra: "Malinovskyi, doppietta con dedica alla sua Ucraina". In taglio basso spazio alle milanesi, di nuovo in campo in campionato prima del derby di Coppa Italia: "Inzaghi abbassa la tensione".