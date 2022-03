PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Meglio questi"

"Dopo il flop di Palermo e l'addio al Mondiale, l'Italia riparte dai giovani".

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il successo dell'Italia in Turchia: "Meglio questi. Riscatto Italia, tre reti alla Turchia. Mancini: 'Bravi, reazione giusta'. Dopo il flop di Palermo e l'addio al Mondiale, l'Italia riparte dai giovani". In taglio alto spazio al tecnico nerazzurro atteso dalla sfida con la Juve: "Scudetto e panchina: Inzaghi si gioca tutto". In taglio basso spazio alle qualificazione a Qatar 2022: "CR7 in Qatar, Ibra a casa. Zielinski gol: festa Polonia".