PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Milano sparita"

"Milano sparita", apre così dopo il ko anche del Milan il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione odierna. "Una Lazio strepitosa: Sarri fa felice anche il Napoli, Spalletti a +12". Di spalla spazio a Zaniolo e Skriniar: "Roma, Zaniolo senza sconto". "Inter, Skriniar fino a giugno". In taglio basso le dichiarazione di Johh Elkann: "In gioco c'è la Serie A".