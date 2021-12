PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Milano stecca"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagine con il doppio ko di Milan e Inter in Champions League: "Milano stecca. Passa il Liverpool (2-1), Milan fuori dall'Europa. Atletico agli ottavi. Inter ko al Bernabeu (2-0): il Real di Ancelotti festeggia da primo". In taglio basso spazio allo scenario che si apre alla Sampdoria dopo l'arresto di Ferrero: "La Samp adesso trema". Di spalla spazio all'esonero di Gotti: "L'Udinese esonera Gotti, Paco Jemez è il favorito".