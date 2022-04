PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Mou, si può fare”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Roma in Conference League

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Roma in Conference League: "Mou, si può fare". In taglio alto l'anticipazione sul prossimo campionato: "Serie d'agosto, subito 4 turni”. Spazio anche all'Inter: "Scossa Marotta: 'Inzaghi resta'". In spalla si parla del Bologna e della sorpresa fatta dai giocatori a Mihajlovic.