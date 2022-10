PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Mou, una beffa”

“Mou, una beffa”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Mou, una beffa”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in riferimento alla sconfitta della Roma in Europa League. Al centro spazio anche alla Lazio e alla Fiorentina. In taglio basso spazio anche al Bologna: "Bologna, parole grosse" e alla morte di Ventrone: "Addio a Ventrone, il marine del calcio".