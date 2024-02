PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli c'è: Calzona ferma Xavi!"

"Napoli c'é. Osimhen, gol e bacio: pari in rimonta (1-1) con il Barcellona".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pari tra Napoli e Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League: "Napoli c'é. Osimhen, gol e bacio: pari in rimonta (1-1) con il Barcellona". In taglio basso spazio alla Roma, impegnata stasera in Europa League: "Roma, è la notte di De Rossi". A centro pagina spazio all'Inter: "Barella re d'Europa. Thuram fuori 20 giorni".