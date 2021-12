PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, che scatto!"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con i risultati delle italine in Europa League: "Napoli, che scatto! Le due italiane costrette ai playoff a febbraio. Senza 7 titolari, Spalletti batte il Leicester e va agli spareggi: 3-2. Lazio contro il muro del Galatasaray, che chiude in testa il girone". A centro spazio alla vittoria della Roma in Conference League: "Roma, doppio colpo: è prima". In taglio basso spazio all'Atalanta eliminata dal Villarreal: "Gasp, ciao Champions".