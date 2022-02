PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli frena, Milano ride"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto e il pareggio del Napoli a Cagliari: "Napoli frena, Milano ride. Scudetto apertissimo, tre squadre in due punti. Osi salva Spalletti (1-1): fallito l'aggancio al Milan. Il Cagliari, avanti con Pereiro, sbaglia più volte il colpo del ko. Gli azzurri secondi con l'Inter". In basso, spazio a Vlahovic che si prepara al suo esordio in Champions League.