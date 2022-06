PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, Kalidou è unico”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'intervista a Fabio Cannavaro

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'intervista a Fabio Cannavaro: "'Napoli, Kalidou è unico''. L’ex Pallone d’Oro spinge ADL: “Fai uno sforzo per il nuovo capitano”. Cannavaro sponsor di Dybala: “Un affare”. In taglio alto spazio alle uscite della Juventus: "De Ligt vuole la Premier". C’è spazio anche per l'Inter: "Bremer, l'Inter stringe".