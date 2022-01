PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, rientra Insigne"

"Napoli, rientra Insigne", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. Apertura dedicata alla vittoria in extremis e in rimonta dell'Inter contro il Venezia: "Interminabile. Nerazzurri, prova di fuga: la ribalta Dzeko dopo il pari di Barella". Di spalla l'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni per la scomparsa di Gianni Di Marzio: "L'addio a Di Marzio che scoprì Maradona". In taglio basso spazio alle convocazioni per lo stage della Nazionale: "Manciini nel passato, sta tornando Balotelli".