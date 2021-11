PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli su Uduokhai e Neuhaus”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato del Napoli: "Napoli su Uduokhai e Neuhaus. I lunghi stop di Osimhen e Anguissa inducono ADL a spendere. Il difensore dell'Augusta e il centrocampista del Borussia MG sono in cima alla lista: intensificati gli incontri con l'agente dei giocatori". In taglio alto la Juventus: "Rischiatutto Juve. La crisi in campo e in Borsa: per Agnelli il momento è più difficile. Domani contro l'Atalanta Allegri (-11 dalla vetta) obbligato a vincere". Al centro le vittorie di Lazio e Roma: "Con Immobile è vera Lazio", "Abraham-Zaniolo: la Roma domina".