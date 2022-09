PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, una staffetta d’oro tra Simeone e Raspadori”

“Napoli, una staffetta d’oro tra Simeone e Raspadori”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Napoli, una staffetta d’oro tra Simeone e Raspadori”. Spalletti alle 15 contro il Toro. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Spazio anche alla sfida tra Inter e Roma con un occhio di riguardo per Mourinho che torna a Milano. Di spalla il Milan: "Pioli è sicuro: De Ketelaere è un campione". In taglio basso della proposta di rinnovo avanzata dal PSG a Messi.