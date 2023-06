PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Niente Napoli: Italiano non tradisce”

“Niente Napoli, Italiano non tradisce”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Niente Napoli, Italiano non tradisce”. Titola così in taglio basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ieri il pranzo con il presidente Commisso: trovata l’intesa per proseguire insieme. DeLa riflette: Luis Enrique, Galtier e Garcia”. Al centro ampio spazio alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter: “Solo tu”.