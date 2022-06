PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Non ci siamo"

"A Wembley è sparita l'Italia: una lezione da Lautaro, Di Maria e Dybala".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dell'Italia nella Finalissima contro l'Argentina: "Non ci siamo. A Wembley è sparita l'Italia: una lezione da Lautaro, Di Maria e Dybala". In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "Pogba vicino: accordo vicino". Sempre in taglio alto Sarri prolunga con la Lazio: "Sarri-Lazio: c'è la firma". In taglio basso spazio alla vittoria dell'Ucraina in Scozia nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali: "L'Ucraina ha la sua favola".