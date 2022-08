PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Non è Juve”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Juventus a Genova

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Juventus a Genova: "Non è Juve. Allegri frena a Genova, in vetta con Napoli e Inter c'è solo Mourinho". Al centro spazio anche al successo della Roma contro la Cremonese: "Roma, gioia a metà: vince ma Zaniolo va ko". Si parla anche dell'Inter che punta il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji. In basso il Milan: "Milan nei guai. blitz per Onana".