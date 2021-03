PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Orsato, altra tempesta"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le recriminazioni del Napoli dopo le parole di Orsato in merito al fallo di Pjanic in Inter-Juve: “Orsato, altra tempesta. Napoli si sente danneggiata". Al centro spazio alla Juventus e alle difficoltà dei bianconeri: "Ci crede solo Pirlo". Sulla destra si parla della partita tra Lazio e Torino: "Lazio-Torino da giocare. Giallo Asl-Lega". Si parla anche del Milan e di Ibrahimovic: "Ibra infortunato canta a Sanremo".