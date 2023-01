PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi alla Jacobs, scatti record per lo scudetto"

"Osi alla Jacobs, scatti record per lo scudetto”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport

"Osi alla Jacobs, scatti record per lo scudetto”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Napoli sogna con il suo gioiello. In campo vola a 35.5 km/h, ha segnato 10 gol in 9 gare dalla sfida contro la Roma. E domenica ritrova Mou". In taglio alto ampio spazio al 22 della Roma: "Zaniolo, vai!. Il Milan si ritira. O Nico accetta l'offerta inglese o la pareggia". Al centro la Juventus: "Allegri ritrova Pogba. Vlahovic, futuro in bilico". Ancora mercato in prima pagina: "Fiorentina, oggi arriva Brekalo"