PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Osi è guarito. Lite sui social"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Spor titola in prima pagina: "Osi è guarito. Lite sui social". L'attaccante del Napoli ha l'ok dal chirurgo, ma poi litiga con un tifoso bianconero su Twitter. Apertura dedicata alla finale di Supercoppa in programma stasera: "La Supercoppa della verità. Inzaghi per l'egemonia Inter, Allegri per il riscatto Juve". In taglio basso spazio alla vittoria in rimonta del Cagliari sul Bologna: "Il Cagliari risale, rabbia Sinisa".