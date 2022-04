PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen, DeLa fissa il prezzo: 120 milioni”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la valutazione fatta dal Napoli di Victor Osimhen

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la valutazione fatta dal Napoli di Victor Osimhen: “Osimhen, DeLa fissa il prezzo: 120 milioni. L'attaccante pronto per lo sprint in vetta, ma la Premier lo tenta: piace a United e Arsenal". Al centro il pareggio tra Bologna e Milan, che accende ancora di più la lotta scudetto: "All'ultimo respiro". In taglio basso le sfide di Champions League: "City e Reds, doppio show". Di spalla l'Inter: "Zhang-Inzaghi: avanti insieme".