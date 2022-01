PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen, è il giorno della verità”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e con la Tac di controllo prevista oggi a Victor Osimhen: "Prevista la tac decisiva. Osimhen, è il giorno della verità”. Al centro ampio spazio all'infortunio di Chiesa, rottura del legamento crociato e stagione finita: "Shock Mondiale. Stagione finita per Chiesa, Mancini nei guai. E c'è il caso Insigne. Supercoppa: Allegri perde altri tre big. Inter, Inzaghi rilancia Calha". Sulla destra il mercato della Roma, sempre più vicina a Sergio Oliveira, mentre in taglio basso l'incredibile poker subito dalla Fiorentina contro il Torino.