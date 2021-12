PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  "Pasticcio Uefa, schiaffo all'Inter"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pasticcio avvenuto durante il sorteggio di Champions: "Pasticcio Uefa, schiaffo all'Inter. Champions, sorteggio ripetuto per un clamoroso errore. Dall'Ajax al Liverpool, campioni "puniti". Juve col Villarreal. Europa League durissima: Barcellona-Napoli e Lazio-Porto". Di spalla spazio all'Inter: "Forza e qualità, Inzaghi no limits". In taglio centrale spazio alla Roma con: "Mou, i centrali firmano il 2-0".