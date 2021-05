PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Pirlo se la gioca”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina sul futuro della panchina della Juve: “Pirlo se la gioca. Il posto in Champions per convincere Agnelli”. In taglio alto, spazio all'intesa tra Inter e il fondo americano Oaktree e a Raspadori: "Sogno di essere il nuovo Pablito". In basso l'inchiesta della FIGC sul mondo arbitrale: "Rimborsi, stop a 3 arbitri".