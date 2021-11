PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Plusvalenze, Juve indagata”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus: “Plusvalenze, Juve indagata. Agnelli, Nedved, Paratici e altri tre sotto inchiesta: falso in bilancio. Blitz della Finanza: sequestrati documenti relativi a movimenti di mercato per 50 milioni. Alle 18 i bianconeri contro l'Atalanta". In taglio alto spazio al sorteggio dell'Italia: "Il supplizio Cristiano". Al centro le parole di Ancelotti in esclusiva: "Cambiamo il calcio". In basso la gara delle 20.45 tra Venezia e Inter e l'anticipo di ieri tra Cagliari e Salernitana.